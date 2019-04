Mit Platz für mehr als 5500 Passagiere ist die MSC Meraviglia das bisher größte Kreuzfahrtschiff, das in Kiel festgemacht hat. KN-online hat sich das Schiff, das in dieser Saison noch 22 Mal in die Fördestadt kommen will, am Sonnabend genauer angesehen.

In dieser Folge von "Mit Behling an der Reling" erklärt Frank Behling, warum sich der Kieler Hafen über diesen neuen Kunden freut und was man an Bord so erleben kann:

KN Online/ Kerstin Tietgen