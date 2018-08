Kiel

Über ein Infoblatt der Stadt Kiel wurde Anton Vasiliev darauf aufmerksam, dass Spielplatzpaten nicht nur als Kümmerer vor Ort wirken, sondern zuweilen auch kleine Feste organisieren. „Das will ich auch machen“, beschloss er und bat am Sonntag große und kleine Anwohner auf „seinen“ Spielplatz am Tauernweg in Elmschenhagen.

"Ich wollte gern etwas Sinnvolles machen"

Anton Vasiliev, der keine eigenen Kinder hat, aber ganz in der Nähe vom Tauernweg wohnt und im vergangenen November Spielplatzpate wurde. „Ich wollte gern etwas Sinnvolles machen“, erzählt der 30-Jährige, der sich außerdem ehrenamtlich für die Junge Bühne engagiert. Seine Aufgabe als Pate nimmt Vasiliev offenbar ernst. „Wir sehen Anton öfter mal hier“, erzählt Christian Baudick, dessen viereinhalbjähriges Töchterchen Sola auf dem Spielplatz gern schaukelt und klettert. Der Papa und ebenso Mama Debbie Mastrangelo haben dabei stets ein gutes Gefühl. Gepflegt ist die Anlage nach ihrem Eindruck, Zerstörungen gibt es kaum. Unschön, so berichtet der Pate, war eine Zeitlang nur ein verschmierter Tisch, den die Stadt aber inzwischen ebenfalls hat austauschen lassen.

Ebenso wie die anderen mittlerweile gut 100 Spielplatzpaten, denen in Kiel allerdings 200 entsprechende Anlagen gegenüber stehen, wirkt der Elmschenhagener als Bindeglied zur Verwaltung. Kleinere Mängel melden, ehe große daraus werden, das ist ein wichtiges Anliegen dieser Kooperation. Von der Sache her bewährt hat sich dieses System vor allem deshalb, weil die Paten den Spielplätzen mehr Seele verleihen. „Wir finden das gut“, sagt Christian Baudick und hebt hervor, dass es schon beruhigend sei, zu wissen, dass jemand ein Auge auf die Anlage hat, in der die eigene Tochter spielt.

Die Nachbarschaft zusammenbringen

Eine Tombola, ein Schminkstand, Getränke und natürlich viele Möglichkeiten zum Spielen: Feste wie das gestrige am Tauernweg sind in Kiel keine exotischen Erscheinungen. Ob Fußballturnier, Flohmarkt oder Kreativnachmittag, viele Spielplatzpaten lassen sich immer mal wieder etwas einfallen, um kleine und große Menschen aus der Nachbarschaft zusammenzubringen.