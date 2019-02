Wer sich glücklich springen und dazu noch seine Fitness verbessern möchte, für den gibt es ab Sonnabend, 2. März, ab 10 Uhr in Kiel ein neues Angebot: Auf 4000 Quadratmetern Fläche eröffnet die Firma Sprung Raum einen Trampolinpark in der ehemaligen Max-Jacobi-Halle am Schleiweg 10.