Doch vergebens: Mangels genauer Angaben zögerten sie und schoben den Verkauf vorerst auf. 1936 erwarb die Stadt dem Antrag zufolge das Gebäude, nutzte es als Mehrfamilienhaus – ab 1981 dann die Vermietung an Künstler. Dafür sei das Anwesen ausgebaut worden. 290 000 D-Mark wurden für den Umbau zu Werkstätten, Ateliers und vier Wohneinheiten investiert. Weitere Instandsetzungen in den Folgejahren verschlangen laut Stadt rund 750 000 Euro. Und dennoch seien etliche weitere Schäden bekannt, die noch behoben werden müssen: Elektroinstallation, Fensterisolation, Eisenträger im Keller, Schornsteine und die Heizung seien sanierungsbedürftig.

Unterhaltskosten höher als Nettoeinnahmen

Die dringendsten Unterhaltskosten betrügen derzeit 5000 bis 10 000 Euro jährlich, auch die Wartung einer Versorgungsleitung unter dem Langsee muss die Stadt leisten. Demgegenüber stehen Nettomieteinnahmen von jährlich rund 6300 Euro, laut Stadt „eine monatliche Nettokaltmiete von unter zwei Euro pro Quadratmeter“.

Der Mieter einer Wohnung ist der Bildhauer Johannes Michler. In zwei Wohnungen lebt derzeit die Künstlerin Britta Hansen, Witwe des im Mai 2018 gestorbenen Ben Siebenrock, der dort 1982 einzog. „Eine Erhöhung der Mieten ist aufgrund der langjährigen Mietverhältnisse und insbesondere nach der kürzlich geänderten Gesetzeslage kaum möglich“, heißt es im Antrag – aufgrund der kulturellen Zwecke und des Eigenengagements der Künstler sei aber auch in den letzten Jahren darauf verzichtet worden, so die Stadt auf Anfrage.

Die Bilanz ist ebenso logisch wie schlicht: „Anhand des vorstehend dargestellten Missverhältnisses zwischen den hohen Sanierungs- und Unterhaltungskosten und den geringen Mieteinnahmen ist ersichtlich, dass die Vermietung der Immobilie auf absehbare Zeit für die Stadt nicht wirtschaftlich zu betreiben ist.“ Aufgrund einer Ausschreibung aus dem Jahr 2017 gebe es derzeit einen Kaufinteressenten, der die Liegenschaft zu einem angemessenen Kaufpreis erwerben möchte.

Mitgliedern im Ausschuss fehlen Informationen

Nicht überzeugend genug war diese Schilderung für die Mitglieder im Ausschuss: „Wir haben ein Problem damit“, deutete Arne Langniß von den Grünen mehr Gesprächsbedarf an. Christina Musculus-Stahnke ( FDP) hätte gerne mehr konkrete Angaben zum potenziellen Käufer und zum Kaufpreis. Gabriele Wiesmann-Liese, Leiterin der städtischen Immobilienwirtschaft, bekräftigte: „Es gibt einen Interessenten. Es gibt einen Kaufpreis.“ Konkreter wollte sie in der öffentlichen Sitzung nicht werden. Auf KN-Anfrage hieß es: „Der Käufer wird im Kaufvertrag zur Sanierung und Erhaltung des Gebäudes verpflichtet. Für den Fall der Nichteinhaltung wird eine angemessene Vertragsstrafe fixiert.“ Summen werden nicht genannt.

Marcel Schmidt (SSW) hatte „Bauchschmerzen“, dem Verkauf eines denkmalgeschützten Künstlerdomizils so zuzustimmen: „Ich vermisse Informationen, was damit geschehen soll.“ Wiesmann-Liese erinnerte: „Es ist ja ein Denkmal. Das kann er nicht einfach so beseitigen.“ Auf Anfrage erläuterte die Stadt entsprechend: Es gelte der Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“. Dementsprechend übernähme ein neuer Eigentümer die Mietverhältnisse zu den vertraglich vereinbarten Konditionen.

Künstler enttäuscht von der Stadt

Das wäre laut Michler die einzige Möglichkeit, im Langseehof zu bleiben: „Vielleicht gibt es Ideen, in denen wir vorkommen“, sagt der Künstler. In den vergangenen Jahren sei er von der Stadt enttäuscht. Vor allem der kulturelle Wert des Langseehofs in seiner derzeitigen Form sei nicht anerkannt, auch die bauliche Eigenleistung der Bewohner nicht angemessen gewürdigt worden. Für Michler, dessen eigenes Kaufinteresse an „hanebüchenen Vorstellungen der Stadt“ gescheitert sei, ist ein möglicher Verkauf mit Emotionen besetzt. „Wir sind in dem Verfahren in tiefe Ratlosigkeit verfallen“, sagte er.

