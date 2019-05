Kiel

In die " Grüntangente Nord" – vom Schrevenpark bis zur Förde – soll sich der Lessingplatz besser einfügen. "Die Fußgänger sollen gestärkt werden, um den Platz nutzbarer zu machen", sagt Petra Holtappel, Leiterin des Grünflächenamtes. Gleichzeitig wolle die Stadt Aufenthaltsmöglichkeiten schaffen und umliegende Akteure wie die Muthesius Kunsthochschule einbeziehen.

425.000 Euro Kosten sind bis zum Jahr 2021 einkalkuliert

Von 2019 bis 2021 soll der Platz sein neues Gesicht erhalten, wie aus der Beschlussvorlage von Stadtbaurätin Doris Grondke hervorgeht. Insgesamt sollen die Umbauten 425.000 Euro kosten. Zurück geht der Entwurf auf Ausschlussbeschlüsse vom Februar 2016 - auch Anmerkungen zur Parkplatzgestaltung aus den Ortsbeiräten werden berücksichtigt.

Muthesius-Studenten könnten in Kiel ausstellen

Alte und neue Wege, Sitzmöglichkeiten und offene Rasenflächen, "welche von Studenten der Muthesius Kunsthochschule für Ausstellungen genutzt werden können" sind das Ziel. Die "ökologische Aufwertung der Flächen" soll durch das Anpflanzen von bienen- und insektenfreundlichen Stauden an der Südseite des Platzes erfolgen, wie Holtappel betont.

Ordentlich voran geht es unterdessen in der Goethestraße, die bis 2022/23 vollständig zur Fahrradstraße umgebaut werden soll. Der erste Abschnitt nördlich der Lessinghalle bis zur Jahnstraße ist bereits fertiggestellt, so Sebastian Heidbrink vom Tiefbauamt.

Ende 2019 Raddurchfahrt zur Hansastraße

In den kommenden Wochen stehen Kanalarbeiten im nächsten Abschnitt an – zusätzlich bereite man den Knotenpunkt von Goethe-, Gutenberg- und Hansastraße bereits vor, wo in den Herbstferien Kanalbauarbeiten anstehen und deshalb gesperrt werden muss. Die Stadt will bis Ende 2019 hier den vollständigen Fahrradstraßenumbau abgeschlossen haben – dazu gehört auch der Anschluss an die Hansastraße nördlich der Gutenbergstraße.

