Die Pappeln am Norwegenkai in Kiel werden gefällt. Dies teilte die Stadt Kiel am Dienstag mit. In der Begründung heißt es: Die Pappel sei als schnellwüchsige Weichholzart für eine dauerhafte Begrünung an diesem Standort ungeeignet. Ersetzt werden sollen sie durch Säulen-Hainbuchen.