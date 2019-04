Kiel

Ein Antrag im Ortsbeirat Wik, den Weg befestigen zu lassen, wurde zurückgenommen. Denn der Schulredder soll im Rahmen des Projektes „Grüne Wik“ aufgewertet werden. Der Schulredder sollte Thema im Ortsbeirat sein. Im Antrag der Grünen heißt es: „Auf dem Kiesweg sind große Unebenheiten vorhanden, die trotz Ausgleichungen durch das Grünflächenamt immer wieder neu entstehen.“ Schon nach kurzen Regenfällen könne der Weg vor allem für Rollstuhlfahrer, Menschen mit Gehbehinderungen, Kinderwagen, Rollator oder Fahrrad nicht gut passiert werden, da Schlammkuhlen mit Pfützen entstehen.

Holstein-Fans nutzen gerne den Schulredder

Eine Entspannung sei nicht in Sicht, so Jens Broschell von den Grünen, da der Weg immer intensiver und besonders bei Heimspielen der KSV Holstein genutzt werde. Durch die neue Kapazitätserweiterung vom Holsteinstadion sei deshalb mit einer höheren Frequentierung des Weges zu rechnen. Bevor der Antrag gestellt wurde, gab es schon positive Nachrichten vom Grünflächenamt: „Der Grünzug Schulredder liegt im Untersuchungsgebiet des Projektes ,Grüne Wik’, das im Rahmen des Städtebauförderprogrammes ,Zukunft Stadtgrün’ gefördert wird und für das aktuell die vorbereitenden Untersuchungen beauftragt werden“, heißt es darin. Ein Schwerpunkt sei, die in der Wik vorhandenen Grünflächen aufzuwerten. Den Wegen in und zwischen den Grünflächen käme dabei große Bedeutung zu.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.