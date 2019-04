Gaarden

„Wir haben hier in Gaarden einen 80-prozentigen Anteil an Migration in den Kitas. Eine spezielle Förderung der Kinder ist ihre Startrampe für die bestmögliche Bildung“, so Treutel. Zwei von drei Kindern in Gaarden gelten als arm. 70 bis 80 Prozent seien nicht deutschsprachig.

„Die Kinder hier haben geringere Chancen, in der Gesellschaft anzukommen“, sagte Tanja Seemann, Leiterin der Kita Georg-Pfingsten-Straße. „Wir leisten mit unserer Arbeit daher viel Beziehungsaufbau.“ Vor allem die Sprachvermittlung des Deutschen sei elementar. Zeitgleich würden die vielen einzelnen Muttersprachen der Kinder nicht vernachlässigt werden.

Kita-Kinder sprechen zusammen 18 Sprachen

„Alle 18 Sprachen, die bei uns in der Einrichtung gesprochen werden, sind willkommen. Wir haben fremdsprachige Mitarbeiter und auch Eltern, die Kinderbücher in andere Sprachen übersetzt haben und hier vorlesen.“

Steffi Harms, Leiterin des Amts für Kinder- und Jugendeinrichtungen, fügte hinzu: „Wir wollen gerade nicht, dass ein Kind das Gefühl bekommt, etwas an ihm sei falsch. Deshalb soll es eine Förderung innerhalb seiner Kitagruppe bekommen.“ Heilpädagoginnen hätten noch einmal einen anderen Blick auf die Bedürfnisse von Kindern. Zudem könnten die Kleinen in Gruppen viel besser Lernimpulse aufnehmen als in Einzelbetreuung. Daher sei das Prinzip, die Heilpädagogen in die Kitas zu holen, vielversprechend.

Heilpädagogen helfen Gaardens jüngsten Bewohnern

Dem stimmte auch Kitaleiterin Tanja Seemann zu: „So muss kein Kind herausgezogen werden nach dem Motto, jetzt bekommst du extra Sprachtraining. Die Heilpädagogen beobachten die Kinder und arbeiten mit den Erziehern zusammen.“ In vielen Kulturen seien Heilpädagogen auch unbekannt und Eltern hätten Bedenken vor ihrer Arbeit. „Uns vertrauen die Eltern aber, sie kennen uns und wir helfen ihnen oft, zum Beispiel bei Schulanmeldungen oder Amtsbesuchen.“ Die Arbeit der Heilpädagogen vor Ort würde daher sicher gut angenommen werden.

Förderung der Kita-Kinder ist ein Gewinn für alle

Der Oberbürgermeister machte noch einmal deutlich, die Kinder von heute sind die Fachkräfte von morgen. Auch Steffi Harms vom Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen zeigte die Bedeutung einer Bildungsförderung in Gaarden für ganz Kiel auf. „Eine erfolgreiche Bildungsstrategie bei den Kleinsten bedeutet später bessere Schulabschlüsse, leichtere Eingliederung in Ausbildungen und mehr Studenten aus Gaarden.“

Gaardener Kita-Kozept als Vorbild

So ein Bildungskonzept an den Gaardener Kitas könne auch für Eltern andere Stadtteile interessant sein, sagte Renate Treutel abschließend. „Da lohnt sich manchmal der Blick hier her.“

Die Initiative ist zunächst bis 2022 angesetzt. Im laufenden Jahr sollen Mittel in Höhe von 386000 Euro bereitgestellt werden, im folgenden Jahr 765000 Euro. Angedacht ist zudem eine Auswertung des Projekts nach einigen Jahren.

