Der Tenor von SPD, Grünen, FDP, Linken, SSW und der „Fraktion“: Nur mit einem solchen Projekt könne die Stadt die Weichen für eine Verkehrswende stellen. Die Stadt soll jetzt bis Mitte 2020 mit umfassender Bürgerbeteiligung ein Konzept zu ihrer Einführung erarbeiten.

Befürworter wollen alte Fehler nicht wiederholen

Es war der Grünen-Ratsherr Dirk Scheelje, glühender Verfechter der früheren Stadtregionalbahn, der an die einst hitzigen Debatten erinnerte. Zwei Fehler habe man damals gemacht, die man jetzt nicht wiederholen werde. „Wir haben damals nicht alle von der Verwaltung und Stadtgesellschaft mitgenommen. Das soll sich jetzt ändern und am Ende des Tages ein breit getragenes Konzept entstehen“, beschwor er die CDU, sich dem Antrag anzuschließen und sich „nicht in die Büsche zu schlagen“.

CDU befürchtet Stillstand im Nahverkehr

Die CDU-Fraktion hatte in einem Alternativantrag eine Stadtbahn zwar nicht ausgeschlossen, wollte aber zuerst den jetzigen öffentlichen Personennahverkehr aufwerten. Rainer Kreutz (CDU) argumentierte, dass man erst die Buslinien besser vertakten und Querverbindungen zwischen den Stadtteilen erleichtern sollte, bevor man ein Projekt starte, das in zehn Jahren nicht realisiert werden könne.

„Die Zeit ist reif für eine Mobilitätswende“, sprach André Wilkens (SPD) von einer großen Chance. Die CDU, die dagegen einen Stillstand im Nahverkehr befürchtet, stand am Ende allein. Das klare Votum pro Bahn freute Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD): „Dieses Mal werden wir es mit ganz breiter Mehrheit schaffen.“

