Kiel

Unter dem Titel „ Innenstadt im Wandel“ bietet Kiel-Marketing jeden Monat eine zweistündige Führung vom Alten Rathaus bis zur Altstadt an – mit ausführlichen Erklärungen zur Stadtplanung und Stadtentwicklung.

Vier Stadtführer übernehmen die Führungen durch die „ Innenstadt im Wandel“, es war schließlich ihre eigene Idee: Jens-Olaf Beismann, Manuela Junghölter, Björn Petersen, Uwe Trautsch. Die Blickpunkte: Holstenstraße, ehemaliges C & A-Gelände, Holsten-Fleet, Bootshafen, Nordlicht, Schlossquartier, Alte Feuerwache, Alter Markt.

"Zeitzeugen eines enormen Wandels"

Trautsch sieht das so: „Die Besucher werden Zeitzeugen eines enormen Wandels.“ Junghölter hat bereits die Erfahrung gemacht, dass Teilnehmer oft eher skeptisch mit ihr durch die Innenstadt gingen – eine Skepsis, die um so mehr gewichen sei, je mehr Informationen sie vermittelt habe. Beismann nennt als Beispiel für einen neuen Ansatz der Belebung das frühere C & A-Gelände. Dort am Bootshafen entstünden jetzt 100 Wohnungen, ein Boarding-House mit Kurzzeit-Apartments und ein Hotel. „Die Innenstadt wird Lebensraum“, sagt er.

Termine, Preise, Buchungen

Die öffentlichen Stadtführungen zur „ Innenstadt im Wandel“ starten an jedem dritten Sonnabend im Monat um 11 Uhr am Hintereingang des Alten Rathauses an der Waisenhofstraße. Die Termine: 23. März, 20. April, 18. Mai, 15. Juni, 20. Juli, 17. August, 21. September, 19. Oktober. Gruppenführungen können darüber hinaus nach Absprache bei Kiel-Marketing gebucht werden. Die Telefonnummer: 0431/679-100. Die Führungen dauern rund zwei Stunden und enden am Alten Markt. Tickets für drei Euro pro Person gibt es ausschließlich in der Tourist-Information im Neuen Rathaus an der Andreas-Gayk-Straße/Stresemannplatz.

