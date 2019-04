Kiel

Andreas Hildebrandt ist ganz selbstbewusst. Der Projektleiter von Purevento gewährt am Theodor-Heuss-Ring in Kiel einen Blick auf die Messkurve auf seinem Laptop. Sie dokumentiert den Erfolg des Stadtluftreinigers. Sechs Tage lang hat die Absauganlage am Straßenrand der Stadtautobahn im Halbstundentakt abwechselnd die verschmutzte Luft gefiltert und sie ungefiltert gelassen. In der Messkurve vom Dienstagmorgen schlägt sich das nieder.

"Wir können Kiel helfen"

Danach liegt die Luftverschmutzung ohne Filter bei gut 100 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft. In den halben Stunden mit Filterung sinkt sie auf unter 20 Mikrogramm. Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 40. "Wir können Kiel helfen", bekräftigt Hildebrandt und meint den Kampf gegen ein drohendes Diesel-Fahrverbot auf der wichtigen Ost-West-Magistrale.

Messdaten werden ausgewertet

Seine Leute nehmen den Prototypen derweil an den Haken eines gemieteten Audi S Q7 Turbo Diesel und machen sich auf nach Trittau. Sie haben getan, was sie konnten. Jetzt liegt es nicht mehr in ihrer Hand. Es ist nun Sache des Landesamtes für Umwelt, die Messdaten auszuwerten und zu bewerten. Dann entscheidet das schleswig-holsteinische Umweltministerium, ob die technische Lösung Teil des Luftreinhalteplans für Kiel werden kann und soll.

Diesel-Fahrverbot ist immer noch möglich

Das Ministerium weist darauf hin, dass das Zeit brauche. Zeit, die Kiel nicht hat. Das Damoklesschwert des Diesel-Fahrverbots schwebt über der Stadtautobahn. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig will noch in diesem Jahr über eine entsprechende Klage der Deutschen Umwelthilfe entscheiden.

