Kiel

"Unser Ziel ist es, dass finanziell in Not geratene Kunden weiter Energie beziehen können", sagt Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster. Den Stadtwerken sei nicht daran gelegen, die Versorgung zu unterbrechen. Doch manchmal sei der letzte Schritt nicht zu vermeiden.

Viele Ursachen möglich

Um ein langfristiges Problem mit der Stromrechnung zu verhindern, reagieren die Stadtwerke auf drei Wegen: Die schrittweise Mahnung über Wochen, das Angebot von Ratenzahlungen und die finanzielle Unterstützung, die das Unternehmen einer Schuldnerberatung zukommen lässt. "Schulden können viele Ursachen haben", sagt Schuster: Verlust des Arbeitsplatzes, Krankheit oder Pflegebedürftigkeit seien nur einige Gründe. Entscheidend sei es, sofort zu handeln, sobald sich Geldprobleme andeuten. Seit 2008 unterstützten die Stadtwerke den Verein Lichtblick: "Ziel der Schuldnerberatung ist es, dass die Betroffenen wieder handlungsfähig werden", sagt Schuster. Die Stadtwerke arbeiteten dabei mit dem Beratungspersonal zusammen und suchten nach Auswegen.

Abtauchen ist der falsche Weg

Menschen und Familien, die ihren Strom nicht zahlen, beschäftigen auch Sozialdezernent Gerwin Stöcken. "Ich rate immer, erst einmal die Miete und dann den Strom zu zahlen", sagt der Sozialdemokrat. "Häufig kommt mit einer Sammelrechnung der Batzen", wie er es nennt. Dazu gehören auch Nachzahlungen, beispielsweise zum Jahresabschluss, oder kombinierte Rechnungen für Strom, Wasser und Heizung als Ursache. Wenn solche Menschen realisieren, dass sie die Kosten nicht begleichen können, tauchen sie oft ab, berichtet Stöcken. Das sei aber genau der falsche Weg.

Schnell Hilfsangebote suchen

"Wer in eine solche Situation kommt, sollte entweder zur Schuldnerberatung oder zum Jobcenter gehen", rät Stöcken. "Man muss dann den Mut zusammennehmen." Dabei betreffe das Problem keinesfalls nur Hartz-IV-Empfänger. Dort werde nach einer Einzelfalllösung gesucht, etwa ob Abtretungen möglich sind. Auch Ratenzahlungen an die Stadtwerke oder Gespräche mit der Sozialhilfe könnten weiterhelfen. "Es ist aber wichtig, die Leute auf ihre Verantwortlichkeit aufmerksam zu machen", sagt Stöcken. "Es ist nicht so schwer, das zu bereinigen." Wird die Zahlung jedoch immer wieder geschoben, werde es "schwer aufzuhalten".

