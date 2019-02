Kiel

Mit einem Jahresmittel von 60 Mikrogramm je Kubikmeter Luft verschlechterte sich der Wert zum Vorjahr um vier Mikrogramm – der größte Anstieg im bundesweiten Vergleich. Nach Stuttgart und München lieferte die Messstation an der Kieler Stadtautobahn laut Umweltbundesamt damit die dritthöchsten Werte. Leicht verbessert hat sich die Luft an der Messstation in der Bahnhofstraße – von 41 (2017) auf nun 39 Mikrogramm. In Hamburg sank die Belastung um drei auf 55 Mikrogramm, auch deutschlandweit ging sie leicht zurück. Der zulässige Grenzwert der EU beträgt 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Auch der Hitze-Sommer spielt eine Rolle

„Wir benötigen jetzt schnell den Luftreinhalteplan“, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD). Der schlechte Wert für 2018 komme nicht überraschend. Er sei im Konzept, das die Stadt im Dezember dem Umweltministerium überreicht hat, bereits berücksichtigt gewesen, sagte Kämpfer. Der bessere Wert im Jahr 2017 (56 Mikrogramm) sei auch auf die damalige Sommerbaustelle zurückzuführen gewesen. „Und 2018 hatten wir ziemlich offensichtlich ungünstige Wetterbedingungen.“ Kämpfer verwies auf die unterschiedlichen Zahlen aus dem trockenen Monat Mai (80 Mikrogramm) und dem feuchten Dezember (41 Mikrogramm). Wie berichtet war der Durchschnittswert im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres sogar auf 67 Mikrogramm gestiegen.

Zehn-Punkte-Plan soll Fahrverbote verhindern

Um ein gerichtlich angeordnetes Fahrverbot zu verhindern, hat die Stadt ein Zehn-Punkte-Paket geschnürt, mit dem die 40-Mikrogramm-Marke bis Ende 2021 unterschritten werden soll. Das Umweltministerium hatte im Januar betont, dass dies schneller gehen müsse. Die Deutschen Umwelthilfe (DUH), die gegen das Land Schleswig-Holstein Klage eingereicht hat, fordert, dass bereits dieses Jahr die EU-Vorgabe erfüllt werde. Kämpfer kündigte an, eventuell einzelne Schritte des Zehn-Punkte-Pakets umzusetzen, bevor der Luftreinhalteplan, der derzeit vom Land erarbeitet wird, in Kraft tritt. „Das werden wir in den nächsten Wochen entscheiden.“ Details nannte er nicht.