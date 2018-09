Kiel

„Wir wollen die neue Städtepartnerschaft mit Leben füllen“, sagt der 57-Jährige von der Ellerbeker Turnvereinigung. Am Wochenende werden die Kieler beim „Internationalen Dragon Boat Festival“ zeigen, wie fit die Norddeutschen sind. Nach San Francisco zu fliegen, ist eigentlich eine Schnapsidee. Aber Bernd Lensch liebt solche Herausforderungen. Kaum war im Oktober 2017 die Unterschrift unter dem Partnerschaftsvertrag zwischen Kiel und der nordamerikanischen Weltstadt trocken, begannen bereits die Planungen. „Ich finde es wunderschön, wenn Menschen aus unterschiedlichen Nationen zusammenfinden“, sagt Lensch. Bei einer Hafenrundfahrt auf der Kieler Förde lernte er Ike Know kennen, der mit zur Vertragsunterzeichnung aus San Francisco angereist war. Auch er sitzt in seiner Freizeit im Drachenboot und schwärmte von Oakland und dem See Lake Merritt. Beides liegt östlich von Downtown am anderen Ende der Golden Gate Bridge.

Flug und Unterbringung kosten 1200 Euro

Seit 23 Jahren findet auf dem Lake Merritt das „International Dragon Boat Festival“ statt. An zwei Tagen bringen vor allem nordamerikanische Teams das Wasser des 57 Hektar großen Sees zum Brodeln. „Dieses Jahr sind auch Filipinos und Neuseeländer vertreten“, erzählt Bernd Lensch und fügt grinsend hinzu: „Und natürlich wir aus Kiel.“ Über das norddeutsche Verbindungsbüro des Vereins The Bay Area wurden erste Kontakte hergestellt. Es wurde gemailt, geskypt und dauertelefoniert. Dann war der Termin perfekt. Schnell waren 20 Leute in der Drachenbootszene gefunden, die eine solche Reise aus eigener Tasche zahlen würden. „Flug und Unterbringung kosten rund 1200 Euro“, sagt Lensch, der selbst mit seiner Frau Anke (47) und Sohn Bennet (20) teilnehmen wird.

Die Renndistanz ist doppelt so lang wie in Deutschland

Mit dabei sind auch Sportler aus Neumünster und Preetz. „Wir sind eine bunte Mischung“, so Lensch. „Der Jüngste ist gerade 18 geworden, der Älteste ist ein pensionierter Lehrer mit 65.“ Sieben Frauen gehören zum Team. Trainiert wird seit Mai. Die amerikanische Distanz der Drachenbootrennen beträgt 500 Meter und ist damit doppelt so lang wie die deutsche. „Das ist eine ziemliche Herausforderung“, räumt Bernd Lensch ein. „Aber Preise und Platzierungen sind uns völlig egal. Es zählt nur das Dabeisein.“ „Die Städtepartnerschaften liegen uns sehr am Herzen“, sagt Bernd Lensch, der schon vor Jahren von einem Drachenbootrennen mit allen Kieler Partnerstädten träumte. Verwirklicht wurde der Traum noch nicht. Aber zumindest ist jetzt ein erster Schritt gemacht.