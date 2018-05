Kiel

„Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, urteilt Jens Gallesky, der gemeinsam mit seiner Frau Karen bereits in einer weiteren Filiale im Citti-Park eine Post- und Postbank-Niederlassung betreibt. In der Holtenauer Straße wird es allerdings ausschließlich postalische und keine Postbank-Leistungen geben. „Die Postbank, die ja ein von uns getrenntes Unternehmen darstellt, war daran einfach nicht interessiert“, erläutert Thorn Schütt, der Post-Vertriebsgebietsleiter für Schleswig-Holstein und Hamburg, der mit seinem Mitarbeiter Uwe Ziegenhagen zur Neueröffnung in die Holtenauer Straße gekommen war.

Kundenströme müssen umgeleitet werden

Die Suche nach einer geeigneten Filiale in der Nähe der geschlossenen Post habe sich zunächst als schwierig erwiesen, berichtet Ziegenhagen. Vergeblich habe man nach einem Standort in größerer Nähe zum Blücherplatz gesucht. „Nun werden wir konzentriert daran arbeiten, die Kundenströme hierher zu leiten“, ergänzt Schütt. Deshalb werden auch Pakte im Verteilungsgebiet, die nicht zugestellt werden konnten, künftig in der Holtenauer Straße zur Abholung gelagert. Überdies überlege man, ob man die Filiale, deren Post-Angebot von einem breiten Angebot an Karten und Heliumballons umrahmt wird, mit einem weiteren Schalter ausstatte. Auch die durchgehenden Öffnungszeiten sollen das Geschäft attraktiv machen.

Rampe soll Barrierefreiheit sichern

Überdies arbeitet man daran, die im Zuge der Proteste gegen die Schließung der Filiale in der Wrangelstraße geübte Kritik an der mangelnden Barrierefreiheit ihres Nachfolgers zu entkräften, der nur über eine Stufe zu erreichen ist. Um diese zu überwinden, lagert im Laden bereits jetzt eine mobile Rampe, die bei Bedarf von den stets zu zweit arbeitenden Mitarbeitern schnell aufgestellt werden kann.