Kiel

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Russee war die Ursache allerdings schnell gefunden. In einer Wohnung drang starker Rauch aus der Küche. Die Einsatzkräfte nahmen unter Atemschutz das Essen vom Herd und belüfteten anschließend das Haus. Der Bewohner wurde mit einer Rauchvergiftung vom Rettungsdienst versorgt und kam ins Krankenhaus.

Kurz zuvor musste die Feuerwehr bereits um 1 Uhr zu einem Alarm in einem Kieler Hotel in der Innenstadt ausrücken. In dem neuen Novum Hotel am Asmus-Bremer-Platz hatte ein Gast einen Rauchmelder in seinem Zimmer abgeschraubt. Er wollte vermutlich im Zimmer rauchen. Was er nicht wusste: Der Rauchmelder löst auch dann Alarm bei der Feuerwehr aus, wenn er durch Abbau von dem Netz getrennt wird. Durch den Alarm mussten aber alle Gäste die Zimmer räumen und bis zur Abkontrolle durch die Feuerwehr ins Freie. Die Folge dürfte für den Hotelgast eine erhöhte Rechnung der Hotelkosten am Morgen sein