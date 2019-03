Kiel

Dass es in Kiel an Ideen zur klimagesunden Fortbewegung nicht mangelt, macht die Zahl der Bewerbungen deutlich. 23 Konzepte wurden eingereicht, fünf davon prämierte die achtköpfige Jury aus Mitgliedern der Ratsfraktionen.

Hauptpreis für "StattAuto"

Der mit 2000 Euro dotierte Hauptpreis geht an den Carsharing-Anbieter "StattAuto". Umwelt- und Stadtentwicklungsdezernentin Doris Grondke lobte, dass sich das seit Jahren bestehende Angebot immer weiterentwickle. So wurde 2018 die Flotte von zehn auf 30 Elektroautos ausgebaut. Den zweiten mit je 1250 Euro dotierten Platz belegen das Kieler Unternehmen "myBoo", das in Kooperation mit einem Projekt in Ghana und der Stiftung Drachensee Fahrräder aus Bambus entwickelt hat, und der Verein Tram für Kiel, der sich für eine Stadtbahn einsetzt.

Schüler sollen provozieren

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar dankte jungen Menschen für ihr Engagement und ermunterte die Fridays-for-Future-Bewegung, trotz eigentlicher Schulpflicht während des Unterrichts weiterhin für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen. "Ohne Provokation würde die Gesellschaft nicht auf euch hören." Passend zu diesen Worten saß im Publikum die Klasse 3b der Hardenbergschule, die für ihr Kunstprojekt "E-Xpressbahn", eine Elektrobahn entlang der Förde, einen Gutschein über 250 Euro für einen themenbezogenen Schulausflug erhielt. Einen weiteren Sachpreis-Gutschein über 250 Euro gab es für den 19-jährigen Maximilian Dudek und seine Idee, die größeren Kieler Bushaltestellen mit einem Leihsystem für Skateboards auszustatten.

