Kiel

Gegen 17.40 Uhr waren die Einsatzkräfte über die Rauchentwicklung in einem Reihenendhaus in Kiel-Schilksee alarmiert worden. Beim Eintreffen am Einsatzort in der Straße Rudergang war tatsächlich eine. Rauchentwicklung in dem Reihenendhaus zu lokalisieren, wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilt. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schilksee sowie der Berufsfeuerwehr brauchten aber nicht lange mit den Löscharbeiten. Es brannte lediglich eine Steckdosenleiste, wie der Lagedienst mitteilte. Nach dem Belüften des Hauses konnten die sechs Einsatzfahrzeuge kurz nach 18 Uhr bereits wieder abrücken.