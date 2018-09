Kiel

„Es gibt keine Korrelation.“ Wie berichtet hat sich die Schadstoffbelastung an dem betroffenen Straßenabschnitt in der ersten Hälfte dieses Jahres wieder verschlechtert. Bei Stickoxiden komme es aufgrund des Verdünnungseffektes „sehr schnell zu einer Abnahme der Konzentration mit zunehmender Entfernung“, erklärte von der Heydt und stellte klar: „Auch wenn mehrere Kreuzfahrer im Hafen sind, findet sich dies nicht in den Messwerten am Theodor-Heuss-Ring wieder.“

Stadt will Emissionen im Hafen nicht vernachlässigen

Das bedeute nicht, dass die Stadt die Emissionen des Hafenbetriebes vernachlässige. Die Messungen am Wasser, die der Seehafen am Freitag veröffentlicht, werde die Stadt „aufmerksam verfolgen“. Allerdings trage der Hafen in Bezug auf den Theodor-Heuss-Ring „höchstens zu einer geringfügigen Erhöhung der gesamtstädtischen Hintergrundbelastung bei, nicht aber zu der Grenzwertüberschreitung“.

Gutachten zum Theodor-Heuss-Ring verzögern sich weiter

Von der Heydt bestätigte im Ausschuss, dass sich die beiden Gutachten, die seit einigen Monaten die Auswirkungen verschiedener Ideen am Theodor-Heuss-Ring untersuchen, weiter verzögern. Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Ergebnisse, die ursprünglich im Juli feststehen sollten, sei nicht absehbar. „Die Büros haben technische Probleme bei der Modellierung.“ Es zeichne sich aber ab, dass vor allem die Auswirkungen einer Tempo-50-Regelung und einer veränderten Verkehrsführung am „Überflieger“, also am Barkauer Kreuz, am Ende bewertet werden müssten. „Das wird nicht einfach werden.“ Arne Stenger von den Grünen sagte, dass man sich im Kreis drehe. „Wir müssen an die Quelle ran und dafür sorgen, dass am Theodor-Heuss-Ring weniger Autos fahren.“