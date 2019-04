Kiel

So ist das Gelände in Privatbesitz der Firma Glüsing aus Cuxhaven, wie diese Zeitung aus mehreren Quellen erfuhr. Dort ist man aber eher kritisch gegenüber dem unerwarteten Besuch eingestellt, ist zu vernehmen. "Wir hatten ein recht entspanntes Wochenende", beschrieb eine der Aktivistinnen am Montag. Einige Nachbarn, die auch schon häufiger auf der Fläche Zeit verbracht hatten, seien vorbeigekommen. Auch ein erstes Gespräch mit den Besitzern habe es inzwischen gegeben. "Wir haben angeregt, eine gemeinsame Lösung zu finden", sagte sie.

Protest gegen "Kool Kiel "

Zuletzt hatten die als Besetzer einer Möbel-Kraft-Ausgleichsfläche bekannt gewordenen Aktivisten an der Werftbahnstraße gestanden, inzwischen ein symbolträchtiger Ort. Denn während den Alternativen über den Winter das Parken an dieser Stelle gestattet wurde, laufen Vorbereitungen für das " Kool-Kiel"-Projekt. Es soll ein architektonisch herausragendes Hotel mit einem Aufsehen erregenden Turm entstehen. Den Aktivisten zufolge ist das aber genau der falsche Weg, um Gaarden als Stadtteil weiterzuhelfen.

Stadt Kiel verweist auf den Aubrook

Wie es am neuen Standort aussieht, werden die kommenden Tage zeigen. Nach Angaben der Wagengruppe hatte die Stadt erst wieder Gesprächsbereitschaft für den Mai gezeigt. Das sei angesichts des vorher festgelegten Abfahrtdatums am 15. April von der Werftbahnstraße nicht machbar gewesen. Die Stadt verweist darauf, dass allgemeines Wohnen in einem Gewerbegebiet nicht zulässig ist – und auf einen fehlenden politischen Auftrag. "Der Wagengruppe Schlagloch steht nach wie vor ein im Flächennutzungsplan ausgezeichneter Standort zur Verfügung – der Aubrook", sagt Sprecherin Kerstin Graupner. Der Aubrook sei für alternative Wohnformen etabliert. Die Wagengruppe hatte ihn jedoch stets abgelehnt. Jetzt wünscht sie sich, auch zum zweiten Geburtstag am 27. April noch in der Stormarnstraße zu stehen.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.