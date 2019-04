Kiel

Arbeiter vom Tiefbauamt haben am Dienstagvormittag alle kleinen Ab- und Zufahrten gesperrt. Das soll den fließenden Verkehr auf dem Theodor-Heuss-Ring "verstetigen", wie das im Amtsdeutsch heißt. Keiner soll mehr bremsen, weil er in eine kleine Straße abbiegen will oder weil vor ihm einer aus einer kleinen Straße einfährt.

Von der Verstetigung des Verkehrs, dem auch das Tempolimit von 50 km/h dient, verspricht die Stadt sich weniger Schadstoffausstoß auf der Stadtautobahn, mithin einen Beitrag zur Luftreinhaltung und zur Vermeidung des dort drohenden Diesel-Fahrverbots.

Anwohner müssen Umwege fahren

Die neuen Maßnahmen treffen insbesondere Anwohner im Sormarnviertel nördlich und in der Grünen Lunge südlich vom Theodor-Heuss-Ring. Sie müssen gewohnte Pfade verlassen und Umwege fahren, etwa über die Hamburger Chaussee und über die Alte Lübecker Chaussee.

Interaktive Karte: Die Sperrungen in der Übersicht

Unternehmer fährt einmal um den Block

Der Entrümpeler Norman Langfeld (53) etwa kommt mit seinem Lieferwagen nicht mehr über den Theodor-Heuss-Ring nach Hause. Sein Haus mit Garage und Lager auf der Südseite der Stadtautobahn liegt direkt an der nun gesperrten Abfahrt vom Waldwiesenkreisel zum Krusenrotter Weg.

Langfeld muss künftig "einmal um den Block" über Hamburger Chaussee, Von-der-Goltz-Allee und Krusenrotter Weg fahren und darf auch dort nur mit Ausnahmegenehmigung die letzten paar Meter zu seiner Einfahrt zurücklegen. Der Unternehmer trägt es mit Fassung: "Ist nun mal so."

Letzte Lücke wird geschlossen

Andere Autofahrer sind da weniger gelassen. Einige biegen durch eine kleine letzte Lücke vor der Liebfrauenkirche doch noch in den Krusenrotter Weg ein. Die Stadt wird da noch ein P vorsetzen, genauer: einen Schachtring aus Beton. "Da können die Anwohner Blumen drin pflanzen", sagt Heinz Jesper, Sachgebietsleiter für Verkehrswege und Unterhaltungsmanagement im Tiefbauamt.

Arbeiter werden beschimpft

Seine Leute müssen einiges aushalten an diesem Morgen. Dennis Philip von der Abteilung Beschilderung berichtet, Anwohner hätten ihn beschimpft, als er Verbotsschilder anbrachte: "Was soll der Quatsch?"

Halteverbot ab Krusenrotter Weg 27

Auf Unmut stößt zum Beispiel, dass auf der Nordseite am Ende des Krusenrotter Wegs direkt neben dem Aufgang zur Fußgängerbrücke fortan etwa sieben Parkplätze am Straßenrand wegfallen. Die Stadt hat dort ein Halteverbot eingerichtet. Grund: Der Platz werde gebraucht, damit Fahrzeuge der Müllabfuhr dort wenden können und nicht rückwärts aus der Sackgasse wieder raus müssen, erläutert Tiefbauamtsleiter Peter Bender. Auch sie kommen ja nicht mehr vom Theodor-Heuss-Ring aus in den Krusenrotter Weg.

Durchgangsverkehr blockiert

Weiter oben an der Kreuzung zur Stormarner Straße/Dorotheenstraße ist die Einfahrt in den Krusenrotter Weg Richtung Hamburger Chaussee jetzt auch verboten. Er ist jetzt Einbahnstraße von der Hamburger Chaussee aus.

Mit dem Theodor-Heuss-Ring hat das so weit weg nicht unmittelbar zu tun. Es solle Verkehr zur Hamburger Chaussee fernhalten und einen möglichen Schleichweg für den Durchgangsverkehr blockieren, erläutert Bender.

Arbeiter folgen nur den Planungskarten

Die Arbeiter selbst verstehen nicht immer, was sie da tun. Sie folgen nur den Planungskarten, die ihnen in die Hand gedrückt worden sind. Einer sagt scherzhaft: "Da müssen Sie den Oberbürgermeister fragen."

Hier finden Sie weitere Infos zu Tempo 50 auf dem Theodor-Heuss-Ring.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.