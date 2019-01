Raus aus dem Tagesgeschäft, rein in die Zukunft: In einer ganztägigen Zukunftswerkstatt haben die Spitzen der Stadtverwaltung, also Referats-, Amts- und Dezernatsleiter, sich am Dienstag mit der Vision „Kiel 2042“ beschäftigt. Ort des Geschehens: das Kieler Innovations- und Technologiezentrum Kitz.