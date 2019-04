Nach einem tödlichen Streit in Kiel befindet sich der 48 Jahre alte mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht habe am Sonntagabend gegen 22 Uhr Haftbefehl wegen Verdachts des Totschlags erlassen, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Birgit Heß am Montag.