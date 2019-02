Eine Störung im Niederspannungsnetz (1KV-Störung) an Häusern im Rönner Weg hat am Freitagmorgen zu einem Strom- und Heizungsausfall für 25 Haushalte in Kiel-Kroog geführt. Wie Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster bestätigte, werde daran gearbeitet im Laufe des Tages die Versorgung wiederherzustellen.