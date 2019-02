Er soll den Kassierer mit einem Messer bedroht und anschließend in die Kasse gelangt haben: Gegen einen 27-Jährigen Niedersachsen hat die Staatsanwaltschaft Kiel am Donnerstag Anklage erhoben. Sie wirft ihm einen schweren Raub auf die Tankstelle am Holstein-Stadion am 13. Oktober 2018 vor.