Ein Feuer hat am Freitagmorgen den Verkehr auf dem Theodor-Heuss-Ring lahmgelegt. Gegen 8 Uhr war im Berufsverkehr ein Auto an der Abfahrt Kronshagen-Süd in Brand geraten. Für die Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr musste die Fahrtrichtung Norden voll gesperrt werden.