Kiel

Wer sich am Sonnabend beim dritten Event des erst im Herbst 2017 gegründeten Vereins „Nerdlicht“ ein bisschen auf die Protagonisten einließ, merkte schnell, dass er es mit relativ normalen Menschen zu tun hatte. Zugegeben, in den Räumen für die Video-Gamer tummelten sich einige sehr hellhäutige Zeitgenossen mit tendenziell rechteckigen Augen. Viel mehr Besucher legten allerdings einfach nur ihre Freude am fantasy-vollen Spielen an den Tag. „ Nerds sind Menschen mit Spezialinteressen“, formuliert es Theresa Lippok und verrät sogleich ihre eigene Vorliebe: „Ich persönlich mag Disney.“

In der Pubertät den Spaß daran entdeckt

Mit bunter Haartracht und gepunktetem Rock kommt die 24-Jährige allerdings nach eigenen Vorstellungen gestylt und nicht als Kopie einer Disney-Figur daher. Das wiederum wäre Cosplay und mithin eine andere Nerd-Disziplin, erklärt die Erzieherin, die ihr Spezialinteresse in der Pubertät entwickelte und damit die ganze Familie ansteckte. Mutter Sabine hat zwar kein auffälliges Äußeres, ist aber sehr aktiv im „Nerdlicht“-Verein. Vater Stefan bevorzugt ebenfalls den gewöhnlichen Auftritt und machte beim Event im Gebäude der Uni-Pädagogik den Fantasy-Fotografen.

Der Name ist ein selbstironisches Spiel mit Klischees

„Nerdlicht“, in diesem Namen steckt auch ein selbstironisches Spiel mit Klischees, die den Angehörigen dieser Szene teils ernsthaft zu schaffen machen. „Dass man in der Schule gehänselt wird, weil man sich für so komische Sachen interessiert, kommt oft vor und ist mir auch passiert“, erzählt Theresa Lippok. Gerade deshalb ist es aus Sicht ihrer Mutter wichtig, dass solche jungen Leute sich zusammentun und beispielsweise einen Verein gründen: „Es braucht besondere Menschen für besondere Menschen.“

Dass diese Menschen zu besonders sind, um im echten Leben zu funktionieren, weist Tochter Theresa indes zurück: „Das ist ein Vorurteil. Wir machen alle ganz normale Sachen. Manche haben so wie ich einen Beruf, viele andere studieren noch.“

Videospiele , Mangas und Korea-Pop-Tanz

Auch Isabo Scholle pflegt neben ihrem Job als Hauswirtschafterin ein ausgefallenes Hobby und kleidet sich gern im Lolita-Look. Der kommt wie so vieles aus der Szene aus Fernost und hat nicht mit sexualisiertem Kindfrauentum zu tun, sondern mit niedlich anmutendem, eher hochgeschlossenem Schick. Ansonsten zeichnet die 25-Jährige gern und gut. Überwiegend Fantasy-Figuren, die sie beim Event in der Uni auch zum Verkauf anbot.

Überhaupt fanden am Sonnabend wohl so ziemlich alle die passende Nische, zumal diesmal das Angebot wieder ein Stück erweitert wurde. Neu war zum Beispiel ein Ü18-Bereich mit Videospielen oder auch Mangas der etwas rustikaleren Art. Vom Rollenspiel über Korea-Pop-Tanz bis hin zur Star-Trek-Simulation und speziellen Kindervergnügungen reichte das übrige Spektrum des bunten Spektakels, das im kommenden Herbst seine vierte Auflage erleben soll.

