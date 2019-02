Kiel

Der Fragebogen, auf dem unsere Leserinnen und Leser seit einer Woche ihre Einschätzungen über die Landeshauptstadt abgeben dürfen, ist weiterhin freigeschaltet. Denn wir wollen wissen, was in Kiel schon richtig gut läuft, wo Verbesserungsbedarf besteht und was gar nicht zu uns an die Ostseeküste passt. Im Internet haben schon mehr als 1000 Menschen an der Umfrage teilgenommen.

Unter allen Teilnehmern wird eine Mini-Kreuzfahrt mit der Color Line

Mit etwas Glück gibt es für die Bemühungen eine Belohnung: Unter allen Teilnehmern wird eine Mini-Kreuzfahrt für zwei Personen mit der Color Line nach Oslo verlost. Für alle Kinder und Jugendlichen, die am Malwettbewerb teilnehmen und ein Tier oder eine Person einschicken, gibt es ein iPad zu gewinnen.

Thema Stadtgestaltung wird auch den Oberbürgermeisterwahlkampf mitbestimmen

Das Thema Stadtgestaltung wird nicht nur den kommenden Oberbürgermeisterwahlkampf mitbestimmen. Auch Stadtbaurätin Doris Grondke (parteilos) will die Frage nach der „Kieler Seele“ in den nächsten Monaten mit der Öffentlichkeit diskutieren – beispielsweise am 25. April (ab 19 Uhr), wenn sie im Rahmen der Reihe „Kieler Perspektiven“ zu einer Diskussionsveranstaltung in der Pumpe einlädt. Vorträge, Ausstellungen und Exkursionen zu dem Thema sollen folgen.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.