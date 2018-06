Kiel

Die zwei nächsten Taten in Wellingdorf: Wie die Polizei am Montagmittag bestätigte, hatte ein Überfall am späten Sonnabend aber drastische Folgen. Ein 77-jähriger Mann und seine 66-jährige Begleitung wurden demnach gegen 23.40 Uhr auf der Schönberger Straße von einem Unbekannten überrascht, der aus dem Gebüsch gesprungen kam.

Der nach den Angaben der Überfallenen dunkel gekleidete Mann schlug dem 77-Jährigen in den Bauch und forderte die Handtasche der Frau. Anschließend sei er in Richtung Kieler Kuhle geflüchtet. Der 77-Jährige erlitt bei dem Überfall einen Herzinfarkt und musste von einem Notarzt behandelt werden. Anschließend kam er ins Krankenhaus. Nach jetzigem Stand, so die Polizei, ist er außer Lebensgefahr.

Am Sonntag ging es weiter

Am Sonntagvormittag gegen 10.35 Uhr fast das gleiche Muster: An der Kreuzung von Schönberger Straße und Kieler Kuhle wurde einer 84-Jährigen die Handtasche entrissen, so die Frau gegenüber der Polizei. Der Täter sei an ihr vorbeigelaufen und anschließend zwischen den Hausnummern 110a und 112 über eine Rasenfläche geflüchtet. Die Polizei startete anschließend eine Fahndung mit einem Diensthund. Der Täter blieb jedoch verschwunden. Das Opfer beschreibt ihn als etwa 175 cm groß, schlank und mit kurzen, dunklen Haaren. Er soll ein graues oder weißes T-Shirt getragen haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt auch nach diesen beiden Taten. Schon am vergangenen Wochenende war es zu ähnlichen Verbrechen im Stadtteil gekommen. Anschließend hatte die Polizei am Donnerstag mit Spürhunden nach Hinweisen gesucht. Zeugenangaben nehmen die Beamten weiterhin unter Tel. 0431/160 3333 entgegen.