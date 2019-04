Kiel

Für die Nominierung hat der Kreisvorstand alle gut 1600 Kieler Parteimitglieder zur Kreismitgliederversammlung am 14. Mai ab 19 Uhr in die Lillebrauerei am Eichkamp 9c in Kiel eingeladen. Kämpfer ist in der SPD bislang ohne Gegenkandidaten. Außer der Satiretruppe „Die Partei“ hat noch keine weitere Partei einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt benannt.

