Wie die Polizei bestätigte, kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Theodor-Heuss-Ring (B76) in Kiel. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Drei Fahrzeuge waren Sprecher Oliver Pohl zufolge in Höhe des Krusenrotter Weges ineinander gekracht.