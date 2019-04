Kiel

Ein kleiner Unfall hatte wieder große Wirkung: Nachdem am Dienstagmittag im Bereich des Waldwiesenkreisels in Kiel ein Auto und ein Lastwagen kollidierten, musste der Theodor-Heuss-Ring kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Unfall hatte sich nach Auskunft der Polizei gegen 13.55 Uhr kurz hinter der Schadstoff-Mess-Station an der Einmündung zur Dorotheenstraße ereignet.

De Polizei musste die Fahrbahn kurzzeitig für die Räumung voll sperren. Eine Person wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Ab 14.13 Uhr lief der Verkehr wieder. Der Stau baute sich jedoch sofort in beide Fahrtrichtungen auf.

Ein erster Unfall bereits am Morgen

Es war bereits der zweite Unfall binnen weniger Stunden. Am Morgen waren gegen 7.45 Uhr im Berufsverkehr auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel am Übergang kurz vor dem Waldwiesenkreisel ebenfalls in Fahrrichtung Norden mehrere Fahrzeuge kollidiert. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Die Berufsfeuerwehr rückte an und musste auf einer Länge von 20 Metern die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen.