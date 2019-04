Nach dem schweren Unfall am Freitag an der Ratzeburger Straße in Kiel hat die Polizei am Montag ihre Erkenntnisse zur wahrscheinlichen Ursache bekannt gegeben. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine 79-jährige Ford-Fahrerin einer 28-jährigen Opel-Fahrerin die Vorfahrt genommen hatte.