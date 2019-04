Kiel

In der Höhe der Ratzeburger Straße ist die Bundesstraße daher seit kurz nach 15 Uhr voll gesperrt. Mehrere Einsatzkräfte sind an der Unfallstelle vor Ort und leisten Rettungsmaßnahmen. Eine Person soll in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sein. Erste Meldungen, wonach ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, konnte die Polizei nicht bestätigen. Auch soll der Unfall nicht in Elmschenhagen passiert sein, wie zunächst berichtet.

Autofahrer sollen Rettungsgasse bilden

Auch wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch völlig unklar. Neben der Rettung der Unfallopfer vor Ort, ist die Rettungsgasse wichtig, die von den Autofahrern auf der Bundesstraße gebildet werden sollte. Der Rückstau soll erheblich sein.

Derzeit halten zwei weitere Einsätze die Rettungskräfte in Kiel auf Trab: In der Reventlouallee soll ein Auto in eine Hauswand gefahren sein. Auch hier ist nach ersten Informationen eine Person eingeklemmt. Die Feuerwehr ist außerdem im Schlossquartier im Einsatz. Ein Brandmelder war angesprungen, außerdem soll Rauchgeruch in der Luft sein.

Weitere Informationen in Kürze auf KN-online

Mehr Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.