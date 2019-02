Am Montagmorgen ist es gegen 7 Uhr zu einem Unfall im Kieler Stadtteil Hassee gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Auto in der Straße Eiderbrook umgekippt. Nach ersten Erkenntnissen war kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt. Der Fahrer wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.