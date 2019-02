Kiel

Der Wagen des 50-Jährigen kam nach jetzigem Ermittlungsstand zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen von dort über die Fahrbahn nach links, prallte gegen einen weiteren Baum, überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen, heißt es von der Polizei.

Mann wurde im Gesicht verletzt

Ein Passant sei zur Hilfe geeilt und habe den Fahrer aus dem Wagen befreien können, so die Polizei. Dieser hatte sich am Gesicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Knapp zwei Promille im ersten Test

Polizisten bemerkten während des Einsatzes starken Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest hat laut Polizei einen Wert von knapp zwei Promille ergeben. Im Krankenhaus sei eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Wertes entnommen worden.

Benzin und Öl waren ausgelaufen

Zu dem Unfall in der Straße Eiderbrook in Hassee rückte am Montagmorgen der Löschzug der Hauptwache der Kieler Berufsfeuerwehr aus. Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab. Benzin und Öl liefen aus dem Fahrzeug aus und mussten beseitigt werden.

Von RND/pat