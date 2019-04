Kiel

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 17:44 Uhr ein 41-jähriger Fahrer mit seinem BMW auf dem Weg zur B76. In der Bahnhofstraße zog er dabei an einem abgestellten LKW vorbei. Dafür wechselte er die Fahrspur und zog an dem Lastwagen vorbei.

Großaufgebot an Rettungskräften

Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Stauende vor der Ampel. Er rammte mit erheblicher Wucht in einen wartenden Audi. In dem Wagen waren ein 31 Jahre alter Fahrer, seinen 29-jährige, schwangere Beifahrerin und einem Kleinkind auf der Rückbank. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen einen vor ihm ebenfalls wartenden Fiat geschoben. Der Unfallverursacher wurde außerdem gegen einen auf der rechten Spur wartenden Nissan geschleudert.

Zunächst war von vier verletzten Autoinsassen ausgegangen und ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehr alarmiert worden. Nach der Erstversorgung kam aber lediglich die Beifahrerin des Unfallverursachers in ein Krankenhaus.

Über 20000 Euro Sachschaden

Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 20000 Euro. Die Bahnhofstraße musste durch Beamte des 4. Polizeireviers während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der BMW und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.