Kiel

Seit Ende Oktober wurden den Kieler Studenten in einer einführenden Vorlesung die Grundlagen der Programmiersprache Java vermittelt. In begleitenden Übungen hatten sie dann die Gelegenheit, das Gelernte praktisch umzusetzen, zum Beispiel bei der Entwicklung eines simplen Mathe-Quiz oder der Programmierung komplexerer Datenstrukturen.

Am Ende des Semesters steht nun die eigentliche Herausforderung an: auf Basis des Gelernten ein Spiel selbst zu programmieren. Das Puzzle-Spiel " Schimmler" fordert von Spielern, unterschiedlich geformte Spielsteine durch das Verschieben in einem engen Spielfeld von einer Startaufstellung hin zu einer Zielaufstellung zu bringen. Erdacht hat das Spiel Manfred Schimmler, der bis 2018 Professor am Institut für Informatik der CAU war. Aufgrund seiner grafischen Einfachheit eignet sich das Spiel besonders gut, um es auf dem Hochhaus der CAU darzustellen. Zuschauer sind zum Mitspielen eingeladen: Am Mittwoch, 6. März, und Donnerstag, 7. März, ab 20 Uhr wird im Großformat "ge daddelt" – auf 1700 Zoll (etwa 43 Meter) Bildschirmdiagonale.

CAU-Fassade wird wieder zum LED-Bildschirm

Das "Project Lighthouse" hat das höchste Gebäude am Campus in den vergangenen Jahren zu einem gigantischen LED-Bildschirm umfunktioniert. Mithilfe dieser Technik präsentieren die Studenten ihre unterschiedlichen " Schimmler"-Versionen auf der Hochhausfassade am Christian-Albrechts-Platz und beenden das erste Semester ihres Informatik-Studiums.

Video: So sah das Projekt an der CAU 2016 aus

"Lighthouse" wurde ursprünglich im Jahr 2015 zum 350-jährigen Bestehen der Christian-Albrechts-Universität entwickelt. Dafür wurden in allen 392 Fenstern des Uni-Hochhauses 66 Zentimeter lange Aluminiumleisten mit jeweils 144 LEDs installiert, die den „Blauen Christian“ in einen Bildschirm verwandelten, der nun auch für die Lehre der Informatik verwendet wird. Insgesamt sind rund 57 000 einzelne LEDs und 196 Netzwerkcontroller verbaut. Bei maximaler Helligkeit würde das System während eines vierstündigen Einsatzes etwa 56,5 Kilowattstunden Strom verbrauchen