Wenn der Wecker von Hauptcharakter Johannes Pfeiffer im Film „Die Feuerzangenbowle“ klingelt, werden im Hörsaal Fahrradklingeln ertönen. Beim Musikunterricht singt das Publikum mit. An anderer Stelle werden Taschenlampen benötigt, zum Schluss gar Knicklichter.

Die Zuschauer machen mit

Bei dieser Kinovorführung, die seit über 30 Jahren jedes Jahr an der Uni läuft, gibt es für die Zuschauer Mitmachregeln. Die benötigten Requisiten werden vor Ort ausgegeben. „Dafür haben wir spezielle Mitmach-Tüten“, erklärt Kim Dittmann vom Unikino „Filmriss“. Vom eigentlich Film bekommt man nicht mehr allzu viel mit. „Es geht vor allem um das Zusammenkommen in der Weihnachtszeit.“ Im Anschluss an die Vorstellung gibt es eine Aftershow-Party.

Vorgaben für mitgebrachte Getränke

Da vor zwei Jahren die Tische im Hörsaal durch das Klopfen mit Flaschen massiv beschädigt wurden, gelten nun allerdings – neben den Mitmachregeln – auch andere Vorgaben: Flaschen und Thermoskannen im Hörsaal sind nicht zulässig, zudem gibt es eine Garderobenpflicht für Rucksäcke und Taschen. „Traditionell bringen die Zuschauer sich den Glühwein in Thermoskannen mit“, sagt Dittmann. „Daher haben wir eine Parkstation für die Kannen.“ An dieser könne der Glühwein in Becher umgefüllt werden. „Im vergangenen Jahr hat das gut geklappt.“ Sowohl Garderobe als auch die Station für die Kannen sind kostenlos. Erstmals wurde der Vorverkauf für die Karten dieses Jahr online angeboten (www.eventbrite.de, Suchwort „Unikino“). Verkauft wird, solange der Vorrat reicht. „Wir nähern uns der Ausverkaufsgrenze“, weiß Dittmann.

„Die Feuerzangenbowle“ beginnt am Freitag, 30. November 20.15 Uhr im Audimax der CAU (Einlass 19 Uhr). Tickets gibt es hier.

Von Jördis Merle Früchtenicht