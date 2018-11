Kiel

"Messerstecher soll zum Fußballtraining" lautete eine Schlagzeile der Kieler Nachrichten, die für viele arg erklärungsbedürftig ist. "Das ist nach außen oft schwer verständlich", bestätigt Jugendgerichtshilfe-Mitarbeiter Felix Niemann. "Da entsteht oft der Eindruck, es wird nicht richtig bestraft." Doch das Jugendstrafrecht sei ein reines Täterstrafrecht: "Es geht darum, jemanden wieder auf die richtige Spur zu holen." Jugendgerichtshelfer schauten sich Tat und Täter im Zusammenspiel an. Und anhand dieser Diagnostik versuchten sie etwas vorzuschlagen, damit es nicht wieder zu so einer Straftat kommt. Ein Arrest- oder Jugendhafturteil erhöhe dagegen eher die Wahrscheinlichkeit, dass ein junger Mensch rückfällig werde, so Niemann.

Welche Besonderheiten haben junge Menschen?

Wie arbeiten die Helfer grundsätzlich? "Die Jugendgerichtshilfe startet, sobald die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eröffnet", sagt Niemann. 70 Prozent der Verfahren gegen junge Menschen (14 bis 21 Jahre) endeten bereits vor einer Gerichtsverhandlung, indem die Täter Weisungen erhalten – wie jenes Fußballtraining. Oft entsprechen diese den Vorschlägen der Jugendgerichtshilfe. In den restlichen 30 Prozent der Fälle erhalten die Mitarbeiter Einblick in die Anklageschrift. Auch dabei versuchen sie im Gespräch zu erfassen, woran es bei den jungen Menschen hapert – auch gemeinsam mit der Familie, falls die Jugendlichen noch nicht erwachsen sind oder noch zu Hause wohnen. "Wir gucken systemisch auf die Familie, vielleicht sind auch Geschwister und Eltern gefordert", sagt Leiterin Angelika Schulz. Die Beschuldigten selbst könnten sogar Vorschläge machen, was ihnen hilft.

Haftstrafen sind durchaus möglich

"Haftstrafen sind nur die letzte Lösung...", beginnt Aied Massarwa, "... aber wir schrecken davor auch nicht zurück", beendet Niemann. Und wie schafft die Jugendgerichtshilfe Sicherheit? "Die pädagogische Arbeit führt dazu, dass Sicherheit gewährleistet wird", formuliert es Tim Breddermann, als Sozialarbeiter in seinem Anerkennungsjahr der jüngste im Team. "Wir verhindern erfolgreich, dass junge Menschen zu Zweit- oder Dritttätern werden", sagt Niemann. Die jährlichen Zahlen im Bericht zur Jugendkriminalität geben ihnen Recht.

