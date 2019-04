Ab 1. September wird jedem bedürftigen Kind an Schulen und Kitas in Deutschland eine warme Mahlzeit pro Tag komplett vom Staat bezahlt. Bislang hatte in Kiel die Aktion „Mach Mittag“ geholfen. Ihre Initiatorin, Altbürgermeisterin Angelika Volquartz, im Interview über die Vollendung der Aufgabe.