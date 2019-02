Kiel

Kieler Umschlag: 3. März

"Kiel blüht auf": 28. April

Tag der Deutschen Einheit: 3. Oktober

Skandinavientage: 3. November

Ladenöffnung von 13 bis 18 Uhr

An diesen oben genannten Tagen dürfen die Geschäfte in der Innenstadt, in Hassee/Russee, an der Holtenauer Straße und in der Wik jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben.

Extrawurst für Wellingdorf

Zusätzlich dürfen zum Stadtteilfest Wellingdorf am 18. August in dem Ortsteil die Läden von 12 bis 17 Uhr öffnen.