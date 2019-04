Kiel

Doch schon kurz nach Verlesung der Anklage am Dienstag wurde der Prozess am Kieler Amtsgericht ausgesetzt – die 55-jährige Angeklagte machte von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Anscheinend in der Hoffnung auf eine Verständigung waren zu dem Termin noch keine Zeugen geladen. Nach Angaben von Gericht und Staatsanwaltschaft soll nun bei einem Neustart die inzwischen 90 Jahre alte Geschädigte gehört werden.

Haushaltshilfe besaß Generalvollmacht und Bankkarte

Der Anklage nach hatte die Seniorin die Beschuldigte 2015 kennen- und schätzen gelernt. Demnach entwickelte die alleinstehende alte Dame ein besonderes Vertrauensverhältnis zur Jüngeren, die ihr im Haushalt half. Sie habe ihr Anfang 2016 eine Generalvollmacht für ihre Konten erteilt, die allerdings nur für den Notfall gedacht gewesen sei. Außerdem besaß die 55-Jährige eine Bankkarte für das Privatkonto der Geschädigten. Das Geld soll die Frau von Februar bis Anfang Juli desselben Jahres abgehoben und für sich verwendet haben.

Von dpa