Ermittlern der Staatsanwaltschaft Kiel und des Landeskriminalamtes (LKA) ist ein Schlag gegen die Drogenhändler-Szene in Kiel gelungen. Wie die Behörden mitteilten, haben Beamte am Donnerstagmorgen neun Wohnungen durchsucht und drei Männer verhaftet. Sie sollen vor allem an einem Ort gedealt haben.