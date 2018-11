Möchten Sie dabei sein, wenn die Jury über den Siegerentwurf zum Hotel-Hochhausneubau in Gaarden entscheidet? Dann bewerben Sie sich unter der Adresse aktion@kieler-nachrichten.de bei den Kieler Nachrichten. Einsendeschluss ist Donnerstag, 15. November, 18 Uhr. Die Redaktion wählt unter allen Einsendungen zwei Kieler aus, die am 20. November ab 9.30 Uhr in der Werftbahnstraße 8 einen Tag lang die fünfköpfige Jury begleiten. Die Gewinner der Aktion sind bei der Präsentation der fünf Entwürfe als auch bei der anschließenden Debatte darüber (über die dann Verschwiegenheit herrscht) sowie bei der Entscheidung dabei, die am selben Tag getroffen wird. Sie dürfen sich an der Diskussion beteiligen, haben kein Stimmrecht. Als Bewerbung genügen Namen, Adresse, Telefonnummer und eine kurze Begründung, was Sie zur Teilnahme motiviert – maximal fünf Sätze reichen aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbaurätin Doris Grondke hat angekündigt, Bürgern auch bei anderen Bauprojekten auf diesem Weg die Chance zur Beteiligung zu geben.