Kiel

Ursprünglich sollte das 228 Meter lange Kreuzfahrtschiff bereits am 30. März in der Landeshauptstadt festmachen und als erstes Schiff die Kreuzfahrtsaison in Kiel einläuten. Doch diese Reise wurde abgesagt, nachdem die " Viking Sky" am 23. März im Küstenabschnitt Hustadvika an der zentralen Westküste Norwegens in Seenot geriet.

Grund war, dass die aus zwei elektrischen Antriebsmotoren und vier Dieselgeneratoren bestehende Maschinenanlage zeitweise ausgefallen waren. Dadurch drohte das erst vor zwei Jahren in Italien gebaute Schiff im Sturm an der norwegischen Küste zu stranden. Erst wenige Meter vor einem Felsen konnte die Besatzung die Drift des Schiffes stoppen.

Ein kleiner Teil der Passagiere an Bord wurde am Tag der Havarie mit Hubschraubern gerettet, mehr als 900 Gäste mussten über Nacht auf dem Schiff ausharren. Am nächsten Morgen konnte der norwegische Offshore-Versorger " Ocean Response" das Kreuzfahrtschiff auf den Haken nehmen und die " Viking Sky" in den Hafen von Molde schleppen. Zehn Tage nach der Havarie konnte das Schiff die Werft in Kristiansund wieder verlassen.

Die " Viking Sky" gehört zur Reederei Viking Ocean Cruises und ist Teil einer Flotte von sechs identischen Kreuzern. Der Luxusdampfer ist gut 228 Meter lang und knapp 29 Meter breit. Auf neun Passagierdecks gibt es in 464 Kabinen Platz für insgesamt 930 Passagiere sowie 465 Besatzungsmitglieder.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.