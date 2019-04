Kiel

Unter dem Begriff " Science City" verstehen Universität und Stadt die Entwicklung eines Wissenschaftsquartiers, das rund um den bestehenden Campus entstehen soll. So hofft Kämpfer, dass im Umfeld der Universität mithilfe von privaten und öffentlichen Investoren zusätzliche Unternehmen angesiedelt und Wohnungen gebaut werden. Das sei sein "Lieblingsthema", sagte Kämpfer am Mittwoch anlässlich eines Pressegesprächs zum fünften Jahrestag seines Amtsantritts. Sein Ziel sei es, "neuen Lebensraum zu schaffen wie am Grasweg, Bremerskamp und Nordmarksportfeld". Die Visionsplanung dafür habe dasselbe Büro aus Rotterdam übernommen, das auch das "Kiel-Kool-Hotel" entwerfe, sagte Kämpfer.

Das Land hat für die Modernisierung der Universität bereits 500 Millionen Euro bereitgestellt. Kämpfer wolle Wissenschaft, Lebensqualität und Wirtschaft auf eine neue Stufe heben. "Es soll ein Schlüsselprojekt meiner zweiten Amtszeit werden."

Tobias Loose ( CDU ) wirft Ulf Kämpfer "Ankündigungsrhetorik" vor

Der Kieler CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Loose, der als ein möglicher Herausforderer von Kämpfer bei der Oberbürgermeisterwahl im Herbst gilt, kritisierte die Äußerungen Kämpfers als "reine Ankündigungsrhetorik". Das Geld komme bisher allein vom Land und sei kein Verdienst des Oberbürgermeisters. "Ich würde mir wünschen, dass Kämpfer einmal Themen zu Ende bringt und nicht ständig neue anfängt."

Die Oberbürgermeisterwahl in Kiel ist für den 27. Oktober 2019 geplant. Ulf Kämpfer will erneut kandidieren, der entsprechende Kreisparteitagsbeschluss steht am 14. Mai an. Die CDU hat angekündigt, bis zur Kieler Woche einen eigenen Kandidaten zu präsentieren. Grüne und FDP überlegen noch, wie sie sich in der Frage positionieren.

