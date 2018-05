Diesmal passt alles im Eiderbad. Nachdem der Saisonstart in den vergangenen Jahren wegen der Erneuerung des Schwimmbeckens und des provisorischen Kiosks stets etwas holperig verlief, präsentiert sich das Bad am Eiderbrook rundum gewappnet, wenn am Freitag, 25. Mai, erstmals gebadet werden darf.