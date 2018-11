Kiel

An höheren Mieten führt nach seinen Angaben in den betroffenen Gebäuden kein Weg vorbei. Jedoch werde man sich dafür einsetzen, individuelle Lösungen für Mieter zu finden, deren Budget dadurch zu stark strapaziert würde. Bessere Wärmedämmung, nachgerüstete Aufzüge und Balkone, moderne Bäder oder Duschen, ansprechende Fußböden: All das hat die Vonovia, eine indirekte Nachfolgerin der Kieler Wohnungsbaugesellschaft, ins Auge gefasst. Außerdem strebt sie an, durch Aufstockung 60 bis 80 zusätzliche Wohnungen zu gewinnen. Über eine öffentliche Förderung wird derzeit laut Bartels verhandelt, sodass im Falle eines Gelingens ein Teil der Mieter weiterhin sehr preiswert unterkommen könnte.

Auch ein Mobilitätskonzept ist geplant

Realisiert werden soll das Programm hauptsächlich am Sandkrug, in der Raaschstraße, einem Teil der Elisabethstraße und der Norddeutschen Straße. Zufällig ist dieser Bereich nicht ausgewählt worden, vielmehr will die Vonovia damit auch Studierende und Beschäftigte der nicht weit entfernten Technischen Fakultät der Uni Kiel ansprechen. Ambitioniert ist auch der Rahmen, in den die Sanierungen eingebettet werden sollen. Die Vonovia will die Außenanlagen schöner gestalten und ein Mobilitätskonzept vorlegen, das die Nutzung von Elektrorollen, Lastenrädern und auch Carsharing vorsieht. Um die Mieter und ihre Bedürfnisse soll sich später ein Quartiersmanager kümmern, während der Bauarbeiten will die Vonovia ein Büro einrichten, an das sich Betroffene bei Problemen wenden können.

