Kiel Vor dem Segelcamp 24/7 - Neue Badestelle in der Kieler Förde Die Landeshauptstadt wird um einen (künftig legalisierten) kostenlosen Badespaß reicher: Unmittelbar nach der kommenden Kieler Woche gibt die Stadt vor dem Segelcamp 24/7 eine 1200 Quadratmeter große Badezone auf der Förde mit Schwimmstegen und Toiletten frei.

Von Jürgen Küppers

Ganz legaler Badespaß in der Förde: Das soll nach der kommenden Kieler Woche in einem von Bojen eingegrenzten Areal an der Kiellinie möglich sein (siehe gepunktete Linien). Im Bildhintergrund erkennt man in unserer Montage die Schwimmstege, die früher vom Segelcamp genutzt wurden. Quelle: Frank Peter, dpa (4) | Montage: Lina Schlapkohl